Тайвань запретил экспорт высокотехнологичных продуктов в россию и беларусь из-за войны в Украине

Тайвань усиливает контроль за экспортом в россию и беларусь из-за политических рисков.

Тайвань расширяет перечень продуктов, экспорт которых запрещен в россию и беларусь, в попытке предотвратить возможное использование своих высокотехнологичных продуктов в войне в Украине, сообщает Министерство экономики (МЭР) Тайваня, пишет Focus Taiwan.

В 2023 году Министерство экономики Тайваня ввело контроль над экспортом ряда высококачественных станков в россию и беларусь, а теперь расширяет эти ограничения на 77 новых продуктов.

Эта инициатива Тайваня является ответом на экспортные санкции, которые ввели Европейский союз, Соединенные Штаты и Япония.

Среди товаров, которые были добавлены в новый список экспортного контроля, есть сложное оборудование, такое как станки с числовым программным управлением, обрабатывающие центры, токарные и фрезерные станки.

По словам представителя Управления международной торговли, объем экспорта Тайваня этих 77 товаров в россию в прошлом году составил 45 миллионов долларов, что составляет 1,47% от общего экспорта Тайваня в россию.

Если будет обнаружено, что станки из Тайваня экспортируются в Россию для производства военного оружия, это может повлиять на готовность немецких и японских производителей продавать свою продукцию на Тайвань.

Министерство также обратилось к тайваньским производителям, которые экспортируют в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, с просьбой не перенаправлять свои поставки в россию и беларусь, поскольку существует высокий риск повторной отправки продукции.

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