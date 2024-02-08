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  1. У світі

Тайвань заборонив експорт високотехнологічних продуктів до росії та білорусі через війну в Україні

19:57, 8 лютого 2024
Тайвань посилює контроль за експортом до росії та білорусі через політичні ризики.
Тайвань заборонив експорт високотехнологічних продуктів до росії та білорусі через війну в Україні
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Тайвань розширює перелік продуктів, експорт яких заборонений до росії та білорусі, у спробі запобігти можливому використанню своїх високотехнологічних продуктів у війні в Україні, повідомляє Міністерство економіки (МЕР) Тайваню, пише Focus Taiwan.

У 2023 році Міністерство економіки Тайваню впровадило контроль над експортом ряду високоякісних верстатів до Росії та Білорусі, а тепер розширює ці обмеження на 77 нових продуктів.

Ця ініціатива Тайваню є відповіддю на експортні санкції, які запровадили Європейський союз, Сполучені Штати та Японія.

Серед товарів, які були додані до нового списку експортного контролю, є складне обладнання, таке як верстати з числовим програмним керуванням, обробні центри, токарні та фрезерні верстати.

За словами представника Управління міжнародної торгівлі, обсяг експорту Тайваню цих 77 товарів до росії минулого року становив 45 мільйонів доларів, що становить 1,47% від загального експорту Тайваню до росії.

Якщо буде виявлено, що верстати з Тайваню експортуються до росії для виробництва військової зброї, це може вплинути на готовність німецьких і японських виробників продавати свою продукцію на Тайвань.

Міністерство також звернулося до тайванських виробників, які експортують до Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, з проханням не перенаправляти свої поставки до росії та білорусі, оскільки існує високий ризик повторного відправлення продукції.

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