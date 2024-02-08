385 бойових вильотів: на фронті загинув український пілот Владислав Риков

Владислав Риков загинув під час виконання бойового завдання.

Фото: Rostyslav Lazarenko/Instagram

На фронті під час виконання бойового завдання загинув український пілот Владислав Риков. Про це повідомив в Інстаграм його побратим, льотчик-штурмовик Повітряних Сил ЗСУ Ростислав Лазаренко.

На рахунку Рикова 385 бойових вильотів. Загиблий був підполковником, обіймав посаду старшого штурмана ескадрильї 299 Бригади тактичної авіації.

«Вчора мені вирвали серце. 07.02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сімʼї, мій заступник — Владислав Риков», — написав він.

У Героя залишилась дружина та маленька донька.

Лазаренко додав, що Рикова мало хто знав, але його історію він розповість згодом, «бо про таких людей потрібно знати і памʼятати — він віддав життя за наші життя, за нашу свободу і за нашу Україну».

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