У Дії з’явилася інтерактивна мапа укриттів

Відтепер у Дії можна дізнатися, де знаходиться найближчі укриття, а також залишити відгук про них.

У додатку Дія з’явилася нова послуга — мапа укриттів. Такод громадяни зможуть повідомляти, якщо укриття зачинене. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

«Тепер громадяни матимуть швидкий доступ до інформації, а отже - швидкий доступ до безпеки.

Працівники ДСНС та поліції проводять моніторинг та щоквартальні обстеження для актуалізації даних щодо стану укриттів. І головне – їхньої доступності для населення», - написав він.

За його словам, наприкінці 2023 року кількість укриттів, які відповідають нормам, збільшилася майже на 2 тисячі. І на сьогодні вже близько 84% з понад 60 тисяч об’єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території відповідають встановленим вимогам. На початок повномасштабного вторгнення цей показник був втричі меншим.

Також громадяни зможуть повідомити, якщо воно зачинене, оцінити його, залишити відгук. Відгуки передають до органів місцевого самоврядування. Якщо щодо певного укриття будуть негативні відгуки чи воно зачинене, місцева влада відреагує і розв’яже проблему.

Також у Дії можна буде дізнатися про:

- рейтинг укриття

- адресу

- скільки людей уміщує

- доступ до укриття

- вид

- фото

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