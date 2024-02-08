В Дії появилась интерактивная карта укрытий

Теперь в Дії можно узнать, где находятся ближайшее укрытие, а также оставить отзыв о них.

В приложении Дії появилась новая услуга – карта укрытий. Также граждане смогут сообщать, если укрытие закрыто. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

«Теперь граждане получат быстрый доступ к информации, а значит - быстрый доступ к безопасности.

Работники ГСЧС и полиции проводят мониторинг и ежеквартальные обследования для актуализации данных о состоянии укрытий. И главное – их доступность для населения», - написал он.

По его словам, в конце 2023 года количество соответствующих нормам укрытий увеличилось почти на 2 тысячи. И на сегодняшний день уже около 84% из более 60 тысяч объектов гражданской защиты на подконтрольной Украине территории отвечают установленным требованиям. К началу полномасштабного вторжения этот показатель был втрое меньше.

Также граждане смогут сообщить, если оно закрыто, оценить его, оставить отзыв. Отзывы передают в органы местного самоуправления. Если по поводу определенного укрытия будут негативные отзывы или оно закрыто, местная власть отреагирует и решит проблему.

Также в Дії можно будет узнать:

- рейтинг укрытия

- адрес

- сколько людей вмещает

- доступ к укрытию

- вид

- фото

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