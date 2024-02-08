385 боевых вылетов: на фронте погиб украинский пилот Владислав Рыков

Владислав Рыков погиб во время выполнения боевого задания.

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб украинский пилот Владислав Рыков. Об этом сообщил в Инстаграм его побратим, летчик-штурмовик Воздушных Сил ВСУ Ростислав Лазаренко.

На счету Рыкова 385 боевых вылетов. Погибший был подполковником, занимал должность старшего штурмана эскадрильи 299 Бригады тактической авиации.

«Вчера мне вырвали сердце. 07.02.2024 во время выполнения боевого задания погиб мой боевой братик, член нашей боевой семьи, мой заместитель - Владислав Рыков», - написал он.

У Героя осталась жена и маленькая дочь.

Лазаренко добавил, что Рыкова мало кто знал, но его историю он расскажет впоследствии, «поскольку о таких людях нужно знать и помнить — он отдал жизнь за нашу жизнь, за нашу свободу и за нашу Украину».

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