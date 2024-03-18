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Чехия закупает в Европе оружие для Украины

12:14, 18 марта 2024
Украина вскоре получит крупные партии боеприпасов от Чехии.
Чехия закупает в Европе оружие для Украины
Источник фото: lb.ua
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Чехия активно использует свои контакты со времен холодной войны для обеспечения Украины необходимыми боеприпасами. Условия, когда США заблокировали помощь в поставках оружия, а производство боеприпасов на Западе медленно растет, а запасы у Украины сокращаются, заставили Прагу искать альтернативы.

По данным издания The Wall Street Journal, Чехия получила примерно 800 тысяч артиллерийских снарядов от различных поставщиков по всему миру, и еще 700 тысяч единиц могут быть заказаны при наличии дополнительного финансирования. Первый транш в 300 тысяч снарядов уже был обеспечен, а наибольший вклад сделала Германия.

Чехия унаследовала большую оружейную промышленность со времен бывшего советского блока и поддерживает хорошие отношения со странами Глобального Юга, которые имеют значительные запасы советского оружия.

Хотя Прага не разглашает, откуда именно получает боеприпасы, издание утверждает, что среди поставщиков есть и союзники россии. Однако сделки делаются через Чехию или третьи страны, чтобы скрыть любую прямую связь с москвой.

"Конфиденциальность - ключевой момент: Мы говорим и будем говорить со всеми, независимо от их лояльности или политической позиции - за некоторыми исключениями, такими как Северная Корея", - заявил советник по национальной безопасности премьер-министра Томаш Пояр.

Заместитель министра обороны Чехии Ян Йиреш подчеркнул, что эта инициатива показала противоречие между дружественным отношением некоторых правительств к россии и их готовностью заключать соглашения с союзниками Украины в конфиденциальном порядке.

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