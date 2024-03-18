Чехія закуповує в Європі зброю для України

Україна незабаром отримає великі партії боєприпасів від Чехії.

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Чехія активно використовує свої контакти з часів холодної війни для забезпечення України необхідними боєприпасами. Умови, коли США заблокували допомогу в постачанні зброї, а виробництво боєприпасів на Заході повільно зростає, а запаси в України скорочуються, змусили Прагу шукати альтернативи.

За даними видання The Wall Street Journal, Чехія отримала приблизно 800 тисяч артилерійських снарядів від різних постачальників по всьому світу, і ще 700 тисяч одиниць можуть бути замовлені за наявності додаткового фінансування. Перший транш у 300 тисяч снарядів вже було забезпечено, а найбільший внесок зробила Німеччина.

Чехія успадкувала велику збройову промисловість з часів колишнього радянського блоку та підтримує добрі відносини з країнами Глобального Півдня, які мають значні запаси радянської зброї.

Хоча Прага не розголошує, звідки саме отримує боєприпаси, видання стверджує, що серед постачальників є і союзники росії. Однак угоди робляться через Чехію або треті країни, щоб приховати будь-який прямий зв'язок із москвою.

«Конфіденційність - ключовий момент: Ми говоримо і говоритимемо з усіма, незалежно від їхньої лояльності або політичної позиції - за деякими винятками, такими як Північна Корея», - заявив радник з національної безпеки прем'єр-міністра Томаш Пояр.

Заступник міністра оборони Чехії Ян Йіреш підкреслив, що ця ініціатива показала протиріччя між дружнім ставленням деяких урядів до росії та їхньою готовністю укладати угоди з союзниками України у конфіденційному порядку.

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