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НАТО прорабатывает возможность сбивания российских ракет возле своих границ, — МИД Польши

08:32, 28 марта 2024
В МИД Польши заявили, что в НАТО рассматривается возможность перехвата российских ракет при приближении к границам стран Альянса.
НАТО прорабатывает возможность сбивания российских ракет возле своих границ, — МИД Польши
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В НАТО рассматривают вариант сбивания российских ракет, когда они улетают в сторону территории Североатлантического альянса. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейн для RMF FM.

«В НАТО анализируют разные концепции, в частности, что такие ракеты следует сбивать, когда они уже очень близки к границе НАТО – но это должно было происходить с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий. Тогда ракеты НАТО поражали бы российские ракеты вне территории действия Договора (Альянса – ред.)», – сказал Шейна.

Он подчеркнул, что рф не должна навязывать Альянсу какие-либо правила.

«Мы очень серьезно относимся к угрозам путина. Он показал, что способен на все. В то же время, кроме сотен тысяч раненых и убитых с обеих сторон, он добился того, что Швеция и Финляндия присоединились к НАТО. В июле состоится очередной саммит НАТО. У нас есть консолидация стран ЕС, восстановление Веймарского треугольника», – добавил политик.

Кроме этого, Шейна отметил, что нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой в эти выходные было проверкой прочности обороны и бдительности польских Вооруженных сил.

Как сообщалось, что во время воздушной тревоги в ночь на 24 марта российская ракета залетела на территорию Польши на 39 секунд, а затем развернулась и улетела в сторону Львова.

Также в Польше объяснили, почему не сбили российскую ракету, пересекшую границу.

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