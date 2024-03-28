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НАТО опрацьовує можливість збиття російських ракет біля своїх кордонів, — МЗС Польщі

08:32, 28 березня 2024
У МЗС Польщі заявили, що у НАТО розглядають можливість перехоплення російських ракет при наближенні до кордонів країн Альянсу.
НАТО опрацьовує можливість збиття російських ракет біля своїх кордонів, — МЗС Польщі
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У НАТО розглядають варіант збиття російських ракет, коли вони летять у бік території Північноатлантичного альянсу. Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна для RMF FM.

«У НАТО аналізують різні концепції, зокрема, що такі ракети слід збивати, коли вони вже дуже близько до кордону НАТО – але це мало б відбуватися за згодою української сторони і з урахуванням міжнародних наслідків. Тоді ракети НАТО вражали б російські ракети за межами території дії Договору (Альянсу – ред.)», – сказав Шейна.

Він наголосив, що рф не повинна нав'язувати Альянсу якісь правила. 

«Ми дуже серйозно ставимося до погроз путіна. Він показав, що здатен на все. Наразі, окрім сотень тисяч поранених і вбитих з обох сторін, він домігся того, що Швеція і Фінляндія приєдналися до НАТО. У липні відбудеться черговий саміт НАТО. Ми маємо консолідацію країн ЄС, відновлення Веймарського трикутника», – додав політик.

Крім цього, Шейна зауважив, що порушення повітряного простору Польщі російською ракетою цими вихідними було перевіркою міцності оборони та пильності польських Збройних сил.

Як повідомлялося, що під час повітряної тривоги в ніч на 24 березня російська ракета залетіла на територію Польщі на 39 секунд, а потім розвернулась і полетіла у бік Львова.

Також у Польщі пояснили, чому не збили російську ракету, яка перетнула кордон.

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