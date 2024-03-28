Российские олигархи, вероятно, смогли перепродать имущество на Флориде в обход санкций, — СМИ

Бизнесмены рф Виктор Перевалов и Валерий Абрамов попали под санкции США в 2018 году, их американские активы должны быть заморожены.

Подсанкционные олигархи рф вероятно Виктор Перевалов и Валерий Абрамов смогли перепродать имущество на Флориде, несмотря на санкции. Об этом сообщает Голос Америки.

Министерство юстиции США в прошлом месяце объявило о конфискации недвижимости в Соединенных Штатах, принадлежавшей российскому предпринимателю. Это была часть мер, направленных на наказание предполагаемого нарушителя санкций США.

Как пишет издание, в центре внимания оказались два кондоминиума в престижном районе за пределами Майами, штат Флорида, официально зарегистрированных на делаверскую компанию. Прокуроры считают, что российский бизнесмен Виктор Перевалов использовал эту компанию, чтобы скрыть свою собственность.

Но Перевалов был не единственным, кто уклонялся от санкций, отмечает Голос Америки.

Его бизнес-партнер Валерий Абрамов, банковские счета которого упоминаются по делу, также владел недвижимостью на Флориде. Как показало расследование издания, после того, как США внесли Абрамова в экономический черный список, он переписал свою недвижимость на жену.

Вероятно, это также приводит к нарушению санкций.

Как сообщается, Абрамов и Перевалов являются соучредителями российской компании, заработавшей миллиарды долларов на строительстве дорог для России.

По данным СМИ, бизнесмены познакомились во время учебы в университете в Санкт-Петербурге и вместе начать бизнес. Они зарегистрировали компанию ВАД (абревиатура по словам "высококачественные автомобильные дороги") в 1994 году.

Абрамов является генеральным директором компании, а Перевалов – его заместителем.

С конца 1990-х оба мужчины также владеют недвижимостью на юге Флориды. По крайней мере, один из детей Перевалова, его младшая дочь, является гражданкой Соединенных Штатов. На своей странице в Facebook она указала родным городом Майами.

Двое мужчин и их компания попали под санкции Соединенных Штатов в 2018 году после того, как ВАД получила контракт на сумму 2,3 миллиарда долларов в то время на строительство трассы "Таврида" в Крыму, которая незаконно аннексировала в 2014 году.

"На бумаге" единственной бенефициаркой компании была дочь Перевалова, гражданка США, в то время несовершеннолетняя. Тем не менее, Перевалов остался фактическим собственником имущества, сообщает Голос Америки.

Местный специалист по недвижимости продолжил сдавать квартиры Перевалова в аренду и перечислять доход от аренды на банковский счет 1616 г. Collins. Прокуратура утверждает, что с декабря 2018 по февраль 2023 на счет фирмы поступило более 288 000 долларов от компании риелтора.

Хотя по санкционным делам не указано имя риелтора, из имущественных записей четко видно его личность: Роман Синявский, владелец Miami VIP Properties, компании, специализирующейся на элитной недвижимости.

Синявский получил доверенности от Перевалова и Абрамова, позволявших ему осуществлять денежные операции от их имени. Риелтор также числился руководителем 1616 года Collins LLC, говорят прокуроры.

Синявский подписал гарантийный акт о передаче квартир компании 1616 г. Collins как поверенный Перевалова.

Никаких признаков обвинения Синявского в совершении преступления нет. Он отказался комментировать эту историю, пишет Голос Америки.

Инвестиции руководителей ВАД во Флориду вышли за пределы кондо Перевалова One Bal Harbor. Как и их вероятно уклонение от санкций, подчеркивает издание.

Проверив документы собственности округа Майами-Дейд, Голос Америки обнаружил, что Перевалов распоряжался другой квартирой всего за несколько месяцев до того, как на него наложили санкции, а Абрамов передал одну через пять месяцев.

Это не было упомянуто в материалах о конфискации, и не ясно, сможет ли Министерство юстиции что-нибудь с этим сделать.

В 1998 году Абрамов и его жена Елена купили кондо за 1,11 миллиона долларов в доме 2600 Island Boulevard – Residence du Cap, расположенном в Авентуре недалеко от квартиры Переваловых.

В июне 2018 года, четыре месяца спустя после того, как он попал под санкции, Абрамов переписал свою долю в этой недвижимости жене.

Вероятно, этот трансфер не должен был быть разрешен под санкциями.

"Ни раз имущество ответчиков, счета Абрамова или любое другое имущество, принадлежащее Перевалову и Абрамову, не были освобождены от санкций. OFAC никогда не выдавал лицензии для транзакций с Переваловым и Абрамовым или от имени Перевалова и Абрамова", — говорится в записи прокуроров.

Через девять месяцев Елена Абрамова продала квартиру за 1,24 миллиона долларов, согласно документам собственности.

В издании отмечают, что в мире санкции не все четко регламентированы.

Система работает более эффективно в очень регулируемых сферах экономики, например, в банковском секторе. А так называемые "небанковские финансовые учреждения" не всегда тщательно проверяют своих клиентов, говорится в сообщении.

В отличие от случая с квартирами Перевалова в Bal Harbour, на этот раз Министерство юстиции, скорее всего, не сможет подать конфискацию недвижимости.

Нынешние собственники квартиры, похоже, не связаны с Абрамовыми и, вероятно, не знали, что имущество заморожено санкциями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.