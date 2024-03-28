Російські олігархи ймовірно змогли перепродати майно на Флориді в обхід санкцій, — ЗМІ

Бізнесмени рф Віктор Перевалов та Валерій Абрамов потрапили під санкції США у 2018 році, їхні американські активи мали бути заморожені.

Підсанкційні олігархи рф ймовірно Віктор Перевалов та Валерій Абрамов змогли перепродати майно на Флориді, незважаючи на санкції. Про це повідомляє Голос Америки.

Міністерство юстиції США минулого місяця оголосило про конфіскацію нерухомості в Сполучених Штатах, яка належала російському підприємцю. Це була частина заходів, спрямованих на покарання ймовірного порушника санкцій США.

Як пише видання, в центрі уваги опинилися два кондомініуми у престижному районі за межами Маямі, штат Флорида, що офіційно зареєстровані на делаверську компанію. Прокурори вважають, що російський бізнесмен Віктор Перевалов використовував цю компанію, щоб приховати свою власність.

Але Перевалов був не єдиним, хто ухилявся від санкцій, зазначає Голос Америки.

Його бізнес-партнер Валерій Абрамов, банківські рахунки якого згадуються у справі, також володів нерухомістю на Флориді. Як виявило розслідування видання, після того, як США внесли Абрамова в економічний чорний список, він переписав свою нерухомість на дружину.

Ймовірно, це також призводить до порушення санкцій.

Як повідомляється, Абрамов і Перевалов є співзасновниками російської компанії, яка заробила мільярди доларів на будівництві доріг для рф.

За даними ЗМІ, бізнесмени познайомилися під час навчання в університеті в Санкт-Петербурзі й разом започаткувати бізнес. Вони зареєстрували компанію ВАД (абревіатура зі слів "високоякісні автомобільні дороги") у 1994 році.

Абрамов є генеральним директором компанії, а Перевалов – його заступником.

З кінця 1990-х обидва чоловіки також володіють нерухомістю на півдні Флориди. Принаймні одна із дітей Перевалова, його молодша дочка, є громадянкою Сполучених Штатів. На своїй сторінці у Facebook вона вказала рідним містом Маямі.

Двоє чоловіків та їхня компанія потрапили під санкції Сполучених Штатів у 2018 році після того, як ВАД отримала контракт на суму 2,3 мільярда доларів на той час на будівництво траси "Таврида" у Криму, який рф незаконно анексувала у 2014 році.

"На папері" єдиною бенефіціаркою компанії була донька Перевалова, громадянка США, на той час неповнолітня. Попри це, Перевалов залишився фактичним власником майна, повідомляє Голос Америки.

Місцевий фахівець з нерухомості продовжив здавати квартири Перевалова в оренду та перераховувати дохід від оренди на банківський рахунок 1616 Collins. Прокуратура стверджує, що з грудня 2018 року по лютий 2023 року на рахунок фірми надійшло понад 288 000 доларів від компанії рієлтора.

Хоча у санкційних справах не вказано ім’я рієлтора, з майнових записів чітко видно його особу: Роман Синявський, власник Miami VIP Properties, компанії, що спеціалізується на елітній нерухомості.

Синявський отримав довіреності від Перевалова і Абрамова, які дозволяли йому здійснювати фінансові операції від їхнього імені. Рієлтор також значився керівником 1616 Collins LLC, кажуть прокурори.

Синявський підписав гарантійний акт про передачу квартир компанії 1616 Collins як повірений Перевалова.

Жодних ознак звинувачення Синявського у вчиненні злочину немає. Він відмовився коментувати цю історію, пише Голос Америки.

Інвестиції керівників ВАД у Флориду вийшли за межі кондо Перевалова One Bal Harbor. Як і їхнє ймовірно ухилення від санкцій, підкреслює видання.

Перевіривши документи власності округу Маямі-Дейд, Голос Америки виявив, що Перевалов розпоряджався іншою квартирою лише за кілька місяців до того, як на нього наклали санкції, а Абрамов передав одну через п’ять місяців.

Це не було згадано у матеріалах про конфіскацію, і не ясно, чи зможе Міністерство юстиції щось з цим зробити.

У 1998 році Абрамов і його дружина Олена купили кондо за 1,11 мільйона доларів в будинку 2600 Island Boulevard – Residence du Cap, розташованому в Авентурі неподалік від квартири Перевалових.

У червні 2018 року, через чотири місяці після того, як він потрапив під санкції, Абрамов переписав свою частку в цій нерухомості дружині.

Ймовірно, цей трансфер не повинен був бути дозволений під санкціями.

"Жодного разу майно відповідачів, рахунки Абрамова чи будь-яке інше майно, що належить Перевалову та Абрамову, не були звільнені від санкцій. OFAC ніколи не видавав ліцензії для здійснення транзакцій з Переваловим і Абрамовим або від імені Перевалова та Абрамова", — йдеться у записах прокурорів.

Через дев'ять місяців Олена Абрамова продала квартиру за 1,24 мільйона доларів, згідно з документами власності.

У виданні зазначають, що у світі санкцій не все чітко регламентовано.

Система працює ефективніше в дуже регульованих сферах економіки, наприклад, у банківському секторі. А так звані "небанківські фінансові установи" не завжди ретельно перевіряють своїх клієнтів, йдеться у повідомленні.

На відміну від випадку з квартирами Перевалова у Bal Harbour, цього разу Міністерство юстиції, швидше за все, не зможе подати на конфіскацію нерухомості.

Нинішні власники квартири, схоже, не пов’язані з Абрамовими і, ймовірно, не знали, що майно заморожене санкціями.

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