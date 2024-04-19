Страны-члены НАТО договорились о передаче Украине систем Patriot

Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны от НАТО, об их количестве пока не говорят.

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Страны-члены НАТО обязались предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом во время брифинга после заседания Совета Украина - НАТО сообщил Генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Столтенберг не уточнил конкретное количество систем ПВО, которые будут переданы Украине, однако отметил, что среди них могут быть и комплексы Patriot. Он также отметил, что ожидает анонсов от каждой страны-члена НАТО относительно своего вклада в поддержку Украины.

Эта инициатива стала ответом на углубленное сотрудничество и растущую угрозу для безопасности Украины в результате агрессивных действий России. Заверяя о поддержке и солидарности с Украиной, Столтенберг подчеркнул важность объединения в усилиях обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

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