Країни-члени НАТО домовилися про передачу Україні систем Patriot

Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони від НАТО, про їх кількість поки не говорять.

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Країни-члени НАТО зобов'язалися надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. Про це під час брифінгу після засідання Ради Україна — НАТО повідомив Генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Столтенберг не уточнив конкретну кількість систем ППО, які будуть передані Україні, проте зазначив, що серед них можуть бути і комплекси Patriot. Він також зазначив, що очікує анонсів від кожної країни-члена НАТО щодо свого внеску у підтримку України.

Ця ініціатива стала відповіддю на поглиблену співпрацю та зростаючу загрозу для безпеки України внаслідок агресивних дій росії. Запевняючи про підтримку та солідарність з Україною, Столтенберг підкреслив важливість об'єднання у зусиллях забезпечення безпеки та стабільності в регіоні.

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