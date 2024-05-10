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В Британской библиотеке пенсионерки-активистки повредили витрину с Великой хартией вольностей

20:58, 10 мая 2024
82-летняя и 85-летняя женщины находятся сейчас под стражей.
В Британской библиотеке пенсионерки-активистки повредили витрину с Великой хартией вольностей
Источник фото: Sky News
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В Британской библиотеке две пенсионерки, которые являются активистками из Just Stop Oil, попытались повредить витрину с Великой хартией вольностей, сообщает Sky News.

82-летняя Сью Парфитт и 85-летняя Джуди Брюс вошли в библиотеку, где использовали отбойный молоток и зубило, пытаясь разбить стекло витрины, под которой находилась историческая документация.

Сью Парфитт прокомментировала событие, отметив: «Великую хартию вольностей справедливо чтят, поскольку она имеет большое значение для нашей истории, наших свобод и наших законов. Но не будет ни свободы, ни законности, ни прав, если мы позволим климатическим изменениям стать катастрофой, которая сейчас угрожает».

После этого женщины подняли плакат с надписью «Правительство нарушает закон, который защищает исторический памятник».

Сейчас женщины находятся под стражей.

Галерея сокровищ временно закрыта.

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