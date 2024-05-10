У Британській бібліотеці пенсіонерки-активістки пошкодили вітрину з Великою хартією вольностей

82-річна та 85-річна жінки перебувають наразі під вартою.

Джерело фото: Sky News

У Британській бібліотеці дві пенсіонерки, які є активістками з Just Stop Oil, спробували пошкодити вітрину з Великою хартією вольностей, повідомляє Sky News.

82-річна Сью Парфітт та 85-річна Джуді Брюс увійшли до бібліотеки, де використовували відбійний молоток та зубило, намагаючись розбити скло вітрини, під якою знаходилася історична документація.

Сью Парфітт прокоментувала подію, зауваживши: «Велику хартію вольностей справедливо шанують, оскільки вона має велике значення для нашої історії, наших свобод і наших законів. Але не буде ні свободи, ні законності, ні прав, якщо ми дозволимо кліматичним змінам стати катастрофою, яка зараз загрожує».

Після цього жінки підняли плакат з написом «Уряд порушує закон, який захищає історичну пам'ятку».

Зараз жінки перебувають під вартою.

Галерея скарбів тимчасово закрита.

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