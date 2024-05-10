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Угода про членство України у Євросоюзі не повинна містити жодних територіальних обмежень, — Ольга Стефанішина

18:00, 10 травня 2024
Вона наголосила, що «євроінтеграція буде від Севастополя до Києва».
Угода про членство України у Євросоюзі не повинна містити жодних територіальних обмежень, — Ольга Стефанішина
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Угода про членство України у Євросоюзі не повинна містити жодних територіальних обмежень. Про це заявила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає «Укрінформ».

«Стосовно війни і членства в ЄС, це моя принципова позиція, яка ґрунтується на юридичних аргументах, які пов’язані з процесом підписання Угоди про асоціацію. Вона була підписана, коли Крим був анексований, коли почалися військові дії в Донецькій та Луганській областях. Але Угода про асоціацію не містить жодного слова, пов’язаного з її територіальним застосуванням, так само і договір про членство України не має містити таких обмежень», – зазначила Стефанішина.

За її словами, існує спеціальна процедура Європейської комісії, яка передбачає рекомендацію щодо здійснення діяльності в країні, де частина території не є під ефективним контролем, як-от у випадку Кіпру.

Вона також зауважила, що країна у своїй переговорній рамці, яку вона представлятиме на першій міжурядовій конференції в червні, буде виходити з того, що не може бути жодних обмежень у контексті територіального застосування Угоди.

«Євроінтеграція буде від Севастополя до Києва», – додала вона.

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