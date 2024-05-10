Соглашение о членстве Украины в Евросоюзе не должно содержать никаких территориальных ограничений, — Ольга Стефанишина

Она подчеркнула, что «евроинтеграция будет от Севастополя до Киева».

Соглашение о членстве Украины в Евросоюзе не должно содержать никаких территориальных ограничений. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает «Укринформ».

«Что касается войны и членства в ЕС, это моя принципиальная позиция, которая основывается на юридических аргументах, связанных с процессом подписания Соглашения об ассоциации. Она была подписана, когда Крым был аннексирован, когда начались военные действия в Донецкой и Луганской областях. Но Соглашение об ассоциации не содержит ни слова, связанного с ее территориальным применением, так же и договор о членстве Украины не должен содержать таких ограничений», – отметила Стефанишина.

По ее словам, существует специальная процедура Европейской комиссии, которая предусматривает рекомендацию по осуществлению деятельности в стране, где часть территории не находится под эффективным контролем, например в случае Кипра.

Она также отметила, что страна в своей переговорной рамке, которую она будет представлять на первой межправительственной конференции в июне, будет исходить из того, что не может быть никаких ограничений в контексте территориального применения Соглашения.

«Евроинтеграция будет от Севастополя в Киев», - добавила она.

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