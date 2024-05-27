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Евросоюз наложил санкции на Медведчука

12:18, 27 мая 2024
Под санкции попал и связанный с Медведчуком медиаресурс Voice of Europe.
Евросоюз наложил санкции на Медведчука
Источник фото: Kyiv Media
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Европейский союз ввел санкции против бывшего украинского нардепа и олигарха Виктора Медведчука и на медиаплатформу Voice of Europe, которую связывают с ним. Об этом информирует Министерство иностранных дел Чехии в Twitter.

Согласно сообщению, по предложению Чехии, Европейский союз включил в санкционный список ЕС три организации, которые работают на россию.

«Чешской дипломатии удалось добиться занесения в санкционный список ЕС трех организаций, которые работают на россию», - говорится в сообщении.

Среди первоочередных отмечается «Голос Европы» - российский пропагандистский инструмент, который используется россией для влияния на выборы в Европарламент. Также под санкции попали пророссийские бизнесмены Артем Марчевский и Виктор Медведчук, которые стоят за российской операцией влияния. Для них это означает запрет на въезд и транзит через все страны-члены ЕС, а все их средства и экономические ресурсы заморожены на всей территории Европейского союза.

Отмечается, что все ограничения, которые применила Чехия к юридическим лицам, теперь распространяются на все 27 стран-членов ЕС.

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