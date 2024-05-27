Министр финансов Сергей Марченко объяснил, рассматривает ли Кабмин повышение налогов

Зарплаты военным нельзя платить за счет международной помощи, поэтому повышения налогов не избежать – ранее сообщалось, что военный сбор вырастет до 5%.

Огромное дополнительное давление на бюджет из-за того, что Украина не может обеспечивать зарплату и социальные расходы военным за счет международной помощи, ставит перед правительством вопрос повышения налогов. Не исключено, что данный вопрос получит ответ в виде соответствующего законопроекта.

Так, министр финансов Сергей Марченко в интервью «ЭП» объяснил, что хотя Национальная стратегия доходов не предусматривала повышения уровня налогообложения на первом этапе и изначально должна была создать доверие между бизнесом и властью, впрочем, «реальность другая».

«То безумное дополнительное давление, которое мы ощущаем с точки зрения необходимости обеспечения военных за счет внутреннего ресурса, к сожалению, должно иметь ответ» - отметил он.

Напомним, ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Данило Гетманцев, комментируя запросы о повышении военного сбора с 1,5% до 5% и повышении налогов, напомнил, что армия финансируется сейчас не за счет средств от международных партнеров, а за счет уплаты налогов.

«Много запросы от журналистов относительно дополнительных источников финансирования армии. Почему-то очевидные вещи, о которых мы говорим, давно вдруг вызывают шок.

Да, нам необходимо повысить и расходную и доходную часть бюджета для финансирования армии, которую мы финансируем за счет наших внутренних источников. Мы не можем перенять эти средства у партнеров.

О какой сумме идет речь? Кабинет Министров сейчас подсчитывает потребности, но они очень велики. Не менее 300 млрд до конца года.

Как можно собрать такие деньги? Снова подождем предложения от Кабмина. Но да, их невозможно обеспечить, минуя основные налоги. Поэтому изменения будут относиться к бюджетообразующим прямым и косвенным налогам в т.ч. НДС, военный сбор и акцизы.

Хорошо ли это для экономики? Нет. Плохо. Война это очень плохо. Но есть ли другие варианты на столе? Нет, в альтернативе имущество или жизнь мы однозначно выбираем – жизнь» - отметил Даниил Гетманцев.

Кроме того, как Гетманцев, так и Марченко объяснили, что контроль за расходованием средств будет и дальше усиливаться.

«Реальных источников финансирования войны только два – это заимствования и налоги. Текущее содержание нашей армии, напомню, мы финансируем за свои средства, преимущественно за счет налогов», - подчеркнул председатель Комитета.

«Нужно учитывать, что у нас специфическая среда и все прекрасно понимают, что существует законный способ неуплаты налогов. С другой стороны, когда мы говорим о конкурентной среде, то неуплата налогов дает конкурентное преимущество.

Поэтому определенные оценки уплаты налогов на рынке должны быть. Если предприятия минимизируют уплату налогов, но имеют высокие доходы, то к ним могут быть справедливы вопросы. Я не говорю, что должны быть санкции посредством блокирования налоговых накладных, но с точки зрения оценки деятельности предприятий в части уплаты налогов, думаю, что это может быть достаточно объективный показатель» - отметил министр финансов.

Также Сергей Марченко сообщил, что Правительство подготовило пакет изменений по индексации ставок налогов на топливо. «Мы активно работаем с нашими администраторами с точки зрения консолидации, централизации тех процессов, которые есть в налоговой и на таможне. Однако желание администраторов сохранить за собой контроль за ключевыми сервисами и их наполнениями является существенным вызовом. Ведь корень не в том, кто возглавляет орган, а в том, кто администрирует базы данных и сервисы», - добавил он.

Автор: Наталя Мамченко

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