Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, чи розглядає Кабмін підвищення податків

Зарплати військовим не можна сплачувати за рахунок міжнародної допомоги, тому підвищення податків не уникнути – раніше повідомлялося, що військовий збір зросте до 5%.

Величезний додатковий тиск на бюджет через те, що Україна не може забезпечувати зарплату та соціальні видатки військовим за рахунок міжнародної допомоги, ставить перед Урядом питання щодо підвищення податків. Тож, не виключено, що дане питання отримає відповідь у вигляді відповідного законопроекту.

Так, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю «ЕП» пояснив, що хоча Національна стратегія доходів не передбачала підвищення рівня оподаткування на першому етапі і спочатку мала створити довіру між бізнесом і владою, втім «реальність є іншою».

«Той шалений додатковий тиск, який ми відчуваємо з точки зору необхідності забезпечення військових за рахунок внутрішнього ресурсу, на жаль, повинен мати відповідь» - зазначив він.

Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев, коментуючи запити стосовно підвищення військового збору з 1,5% до 5% та підвищення податків нагадав, що армія фінансується зараз не за рахунок коштів від міжнародних партнерів, а за рахунок сплати податків.

«Багато запитів від журналістів щодо додаткових джерел фінансування армії. Чомусь очевидні речі, про які ми говоримо давно раптом викликають шок.

Так, нам необхідно підвищити і видаткову і дохідну частину бюджету задля фінансування армії, яку ми фінансуємо за рахунок наших внутрішніх джерел. Ми не можемо запозичити ці кошти у партнерів.

Про яку суму йде мова? Кабінет Міністрів зараз підраховує потреби, але вони дуже великі. Не менше 300 млрд до кінця року.

Яким чином можна зібрати такі гроші? Знову почекаємо пропозиції від Кабміну. Але так, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в т.ч. ПДВ, військового збору та акцизів.

Чи добре це для економіки? Ні. Погано. Війна це дуже погано. Але чи є інші варіанти на столі? Ні, у альтернативі майно або життя ми однозначно обираємо — життя» - зазначив Данило Гетманцев.

Крім того, як Гетманцев, так і Марченко пояснили, що контроль за витрачанням коштів буде й надалі посилюватись.

«Реальних джерел фінансування великої війни лише два – це запозичення та податки. Поточне утримання нашого війська, нагадаю, ми фінансуємо за свої кошти, переважно за рахунок податків» - підкреслив голова Комітету.

«Потрібно враховувати, що в нас специфічне середовище і всі прекрасно розуміють, що існує законний спосіб несплати податків. З іншого боку, коли ми кажемо про конкурентне середовище, то несплата податків надає конкурентну перевагу.

Тому певні оцінки сплати податків на ринку мають бути. Якщо підприємства мінімізують сплату податків, проте мають високі доходи, то до них можуть бути справедливі питання. Я не кажу, що мають бути санкції у вигляді блокування податкових накладних, але з точки зору оцінки діяльності підприємств у частині сплати податків, думаю, що це може бути досить об'єктивний показник» - зазначив міністр фінансів.

Також Сергій Марченко повідомив, що Уряд підготував пакет змін щодо індексації ставок податків на пальне. «Ми активно працюємо з нашими адміністраторами з точки зору консолідації, централізації тих процесів, які є в податковій та на митниці. Однак бажання адміністраторів зберегти за собою контроль за ключовими сервісами і їх наповненнями є суттєвим викликом. Адже корінь не в тому, хто очолює орган, а в тому, хто адмініструє бази даних та сервіси» - додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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