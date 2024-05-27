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Євросоюз наклав санкції на Медведчука

12:12, 27 травня 2024
Під санкції потрапив і пов’язаний з Медведчуком медіаресурс Voice of Europe.
Євросоюз наклав санкції на Медведчука
Джерело фото: Kyiv Media
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Європейський союз ввів санкції проти колишнього українського нардепа та олігарха Віктора Медведчука та на медіаплатформу Voice of Europe, яку пов'язують з ним. Про це інформує Міністерство закордонних справ Чехії у Twitter.

Згідно з повідомленням, за пропозицією Чехії, Європейський союз включив до санкційного списку ЄС три організації, які працюють на росію.

«Чеській дипломатії вдалося домогтися занесення до санкційного списку ЄС трьох організацій, які працюють на росію», - йдеться у повідомленні.

Серед першочергових зазначається «Голос Європи» – російський пропагандистський інструмент, який використовується росією для впливу на вибори до Європарламенту. Також під санкції потрапили проросійські бізнесмени Артем Марчевський і Віктор Медведчук, які стоять за російською операцією впливу. Для них це означає заборону на в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС, а всі їхні кошти та економічні ресурси заморожені на всій території Європейського союзу.

Зазначається, що всі обмеження, які застосувала Чехія до юридичних осіб, тепер поширюються на всі 27 країн-членів ЄС.

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