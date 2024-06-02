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Великобритания и Франция не запрещали бить ракетами Storm Shadow по территории рф, – СМИ

13:51, 2 июня 2024
По информации СМИ, Великобритания и Франция, которые предоставляют Украине крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, прямо не ограничили их использование.
Великобритания и Франция не запрещали бить ракетами Storm Shadow по территории рф, – СМИ
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Великобритания и Франция, которые предоставляют Украине крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow (или Scalp, как их называют во Франции) совместного производства, прямо не ограничили их использование, а радиус действия ракет может достигать 250 км. Об этом пишет «ВВС».

Как отмечает «ВВС», такая риторика воспринимается как разрешение на использование Storm Shadow/Scalp. Об этом рассказал изданию на условиях анонимности офицер военной авиации. Таким образом, по его словам, Украина теперь может поражать аэродромы в Курской и Белгородской областях, которые граничат с Украиной.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон сказал журналистам: «Мы должны позволить [Украине] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых атакуют Украину».

Как известно, США разрешили Украине защищаться от российских атак, применяя американское оружие для поражения военных целей на территории рф. Но это не касается дальнобойных ракет ATACMS, заявил старший директор по Европе Совета нацбезопасности Майкл Карпентер.

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