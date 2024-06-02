Велика Британія і Франція не забороняли бити ракетами Storm Shadow по території рф, – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, Велика Британія і Франція, які надають Україні крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow, прямо не обмежили їхнє використання.

Велика Британія і Франція, які надають Україні крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow (або Scalp, як їх називають у Франції) спільного виробництва, прямо не обмежили їхнє використання, а радіус дії ракет може досягати 250 км. Про це пише «ВВС».

Як зазначає «ВВС», така риторика сприймається як дозвіл на використання Storm Shadow/Scalp. Про це розповів виданню на умовах анонімності офіцер військової авіації. Таким чином, за його словами, Україна тепер може вражати аеродроми в Курській і Бєлгородській областях, які межують з Україною.

Минулого тижня президент Франції Емануель Макрон сказав журналістам: «Ми повинні дозволити [Україні] нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об’єкти, з яких атакують Україну».

Як відомо, США дозволили Україні захищатися від російських атак, застосовуючи американську зброю для ураження військових цілей на території рф. Але це не стосується далекобійних ракет ATACMS, заявив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер.

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