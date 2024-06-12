Йенс Столтенберг хотел бы, чтобы поставки вооружения Украине стали обязательными для членов НАТО

По словам Йенса Столтенберга, добровольные взносы «сделали огромную разницу», но не все страны поставили Украине необходимое оружие.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил желание превратить поставки вооружения Украины из добровольных взносов в обязательства для всех стран-членов Альянса. Об этом он сказал во время пресс-конференции 12 июня, передает «ЕП».

Столтенберг отметил, что такое решение поможет сделать поставки оружия Украине более надежными.

По его словам, добровольные взносы «сделали огромную разницу», однако он указал, что не все страны поставили Украине необходимое оружие, а также напомнил, что в США полгода одобряли необходимое финансирование для Киева.

«Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными. Разница в том, что тогда мы будем использовать командную структуру и совместное финансирование НАТО», – сказал Столтенберг.

Еще он добавил, что чем дольше идет война россии против Украины, тем важнее предсказуемость, подотчетность и справедливое распределение расходов.

Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО будут наращивать военную помощь Украине.

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