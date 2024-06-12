Єнс Столтенберг хотів би, щоб поставки озброєння Україні стали обов’язковими для членів НАТО

За словами Єнса Столтенберга, добровільні внески «зробили величезну різницю», але не всі країни поставили Україні необхідну зброю.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив бажання перетворити поставки зброї України з добровільних внесків на зобов’язання для всіх країн-членів Альянсу. Про це він сказав під час пресконференції 12 червня, передає «ЄП».

Столтенберг зазначив, що таке рішення допоможе зробити постачання зброї Україні більш надійним.

За його словам, добровільні внески «зробили величезну різницю», однак він вказав, що не всі країни поставили Україні необхідну зброю, а також нагадав, що у США пів року схвалювали необхідне фінансування для Києва.

«Якщо ми перетворимо це з добровільних поставок на зобов'язання перед НАТО, то, звичайно, поставки стануть більш масштабними та надійними. Різниця в тому, що тоді ми будемо використовувати командну структуру та спільне фінансування НАТО», – сказав Столтенберг.

Ще він додав, що чим довше триває війна рф проти України, тим важливіша передбачуваність, підзвітність та справедливий розподіл витрат.

Раніше Столтенберг заявив, що країни НАТО нарощуватимуть військову допомогу Україні.

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