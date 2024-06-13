Юань станет основной главной валютой для международных расчетов россии

рф смещает акцент на юань в условиях введения новых санкций от США.

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Центробанк россии заявил, что юань станет основной иностранной валютой страны, сообщает пресс-служба регулятора. Отныне биржевой курс юань-рубль будет определять траекторию для всех остальных валютных пар, включая евро и доллар в рф.

Официальный курс рубля останется единым и рыночным, однако для его расчета будет использоваться новый круг данных. По данным торгов, курс юаня опустился ниже 12 рублей впервые с июня 2023 года.

Такое решение Центробанка обусловлено новыми санкциями США против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). С сегодняшнего дня на бирже приостановлены торги долларом, евро и гонконгским долларом. Как отмечают в Центробанке, сделки с долларами и евро будут осуществляться на внебиржевом рынке.

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