Юань стане основною головною валютою для міжнародних розрахунків росії

рф зміщує акцент на юань в умовах введення нових санкцій від США.

Джерело фото: Апостроф

Центробанк росії заявив, що юань стане основною іноземною валютою країни, повідомляє пресслужба регулятора. Відтепер біржовий курс юань-рубль визначатиме траєкторію для всіх інших валютних пар, включаючи євро та долар в рф.

Офіційний курс рубля залишиться єдиним і ринковим, однак для його розрахунку буде використовуватися нове коло даних. За даними торгів, курс юаня опустився нижче 12 рублів вперше з червня 2023 року.

Таке рішення Центробанку зумовлене новими санкціями США проти Московської біржі та Національного клірингового центру (НКЦ). Від сьогодні на біржі призупинено торги доларом, євро та гонконгським доларом. Як зазначають у Центробанку, угоди з доларами та євро будуть здійснюватися на позабіржовому ринку.

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