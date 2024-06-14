На Харківщині 2-річна дитина потонула в басейні

Лише за тиждень в Україні на водоймах загинуло 7 дітей.

Ілюстративне зображення: Thom Milkovic / Unsplash

У Харківській області 2-річна дитина потонула в басейні на території приватної садиби. Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, трагедія сталася 12 червня селі Коропове Чугуївського району.

«Хлопчик потонув у стаціонарному басейні.

Деталі події з’ясовуються», - написали у ДСНС.

У Службі наголосили, що лише за тиждень в Україні на водоймах загинуло 7 дітей. А від початку року цей показник сягнув вже 31.

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