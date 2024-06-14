На Харьковщине 2-летний ребенок утонул в бассейне

Только за неделю в Украине на водоемах погибли 7 детей.

Иллюстративное изображение: Thom Milkovic / Unsplash

В Харьковской области 2-летний ребенок утонул в бассейне на территории частного дома. Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла 12 июня в селе Короповое Чугуевского района.

«Мальчик утонул в стационарном бассейне.

Детали происшествия выясняются», - написали в ГСЧС.

В Службе отметили, что только за неделю в Украине на водоемах погибли 7 детей. А с начала года этот показатель составил уже 31.

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