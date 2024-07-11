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США не позволяют Украине применять ATACMS для ударов по россии, – Белый дом

19:58, 11 июля 2024
США не меняют своей позиции относительно ударов по россии ракетами ATACMS.
США не позволяют Украине применять ATACMS для ударов по россии, – Белый дом
Фото из открытых источников
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Соединенные Штаты Америки сохраняют свою позицию относительно запрета использования ракет ATACMS для ударов по территории россии. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, запрет для Украины продолжает действовать, сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Якобс в Twitter.

США все еще не позволяли Украине использовать ATACMS для глубоких ударов по россии.

 «Наша политика не изменилась», - отметил Салливан.

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