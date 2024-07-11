США не дозволяють Україні застосовувати ATACMS для ударів по росії, – Білий дім

США не змінюють своєї позиції щодо ударів по росії ракетами ATACMS.

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Сполучені Штати Америки зберігають свою позицію щодо заборони використання ракет ATACMS для ударів по території росії. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, заборона для України продовжує діяти, повідомила кореспондент Bloomberg Дженніфер Якобс у Twitter.

США все ще не дозволяли Україні використовувати ATACMS для глибоких ударів по росії.

«Наша політика не змінилася», - зазначив Салліван.

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