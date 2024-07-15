Литва прекращает бесплатное обучение украинских студентов по желанию Украины

В Министерстве образования Литвы заявили, что в Украине есть высшие учебные заведения, «и сейчас нет необходимости переводить обучение в другое место».

В Литве правительство больше не будет возмещать расходы на обучение для украинских студентов, пишет LRT.

С 2022 года Литва разрешила украинским студентам, бежавшим от войны, учиться в своих высших учебных заведениях бесплатно. Учащиеся студенты смогут закончить его бесплатно, но с сентября эта схема не будет доступна для новых студентов из Украины.

В Министерстве образования Литвы пояснили, что организуют все мероприятия помощи гражданам Украины, проживающим в Литве, «в ответ на нужды украинского государства, в сотрудничестве и без поощрения оттока мозгов из Украины».

«Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, и сейчас нет необходимости переводить обучение в другое место», – заявили в министерстве.

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