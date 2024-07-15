Литва припиняє безкоштовне навчання українських студентів за бажанням України

У Міністерстві освіти Литви заявили, що в Україні є вищі навчальні заклади, «і на цей момент немає необхідності переводити навчання в інше місце».

У Литві уряд більше не покриватиме витрати на навчання для українських студентів, пише LRT.

З 2022 року Литва дозволила українським студентам, які втекли від війни, навчатися у своїх вищих навчальних закладах безкоштовно. Студенти, які вже навчаються, зможуть закінчити його безкоштовно, але з вересня ця схема не буде доступна для нових студентів з України.

У Міністерстві освіти Литви пояснили, що організовують всі заходи допомоги громадянам України, які проживають у Литві, «у відповідь на потреби української держави, у співпраці та без заохочення відтоку мізків з України».

«Це бажання української сторони. В Україні є вищі навчальні заклади, і на цей момент немає необхідності переводити навчання в інше місце», – заявили в міністерстві.

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