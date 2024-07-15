Збори суддів КЦС ВС включили до складу судової палати та колегії суддів нового суддю – Павла Пархоменка

Павла Пархоменка включили до персонального складу другої постійно діючої колегії у складі трьох суддів другої колегії Другої судової палати КЦС ВС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, Президент Володимир Зеленський 4 липня 2024 року призначив на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Пархоменка Павла Івановича.

Згодом стало відомо, що 15 липня відбулися збори суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, під час яких ввели суддю Павла Пархоменка до персонального складу другої постійно діючої колегії у складі трьох суддів другої колегії Другої судової палати КЦС ВС.

Павло Пархоменко з 2009 року здійснював правосуддя на посаді судді Бахмацького районного суду Чернігівської області. Був головою зазначеного суду.

Нагадаємо, що 4 липня 2024 року Президент призначив на посади суддів місцевих судів 214 учасників добору 2017 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.