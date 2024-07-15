Собрание судей КГС ВС включило в состав судебной палаты и коллегии судей нового судью – Павла Пархоменко

Павла Пархоменко включили в персональный состав второй постоянно действующей коллегии в составе трех судей второй коллегии Второй судебной палаты КЦС ВС.

Как известно, Президент Владимир Зеленский 4 июля 2024 года назначил на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Пархоменко Павла Ивановича.

Позже стало известно, что 15 июля состоялось собрание судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, в ходе которого ввели судью Павла Пархоменко в персональный состав второй постоянно действующей коллегии в составе трех судей второй коллегии Второй судебной палаты КГС ВС.

Павел Пархоменко с 2009 года осуществлял правосудие в должности судьи Бахмачского районного суда Черниговской области. Был председателем указанного суда.

Напомним, что 4 июля 2024 года Президент назначил на должности судей местных судов 214 участников отбора в судьи 2017 года.

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