Европейские цены на газ стабилизируются после роста в начале августа

Газовые фьючерсы в Европе снижаются из-за уменьшения геополитических рисков и стабильности поставок.

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Цены на природный газ в Европе снижаются второй день подряд, поскольку уменьшились опасения относительно прекращения поставок из россии через Украину. Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах упали на 1%, достигнув 39,1 евро за мегаватт-час, что эквивалентно около 440 долларов за тысячу кубометров, сообщает Bloomberg.

Геополитические риски, сначала на Ближнем Востоке, а позже в Восточной Европе, вызвали всплеск цен в начале месяца, заставив трейдеров покупать защиту от высоких цен на газ. Однако уменьшение этих опасений привело к стабилизации рынка после роста на 9% с начала августа.

Европейский энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит отметила, что часть премии за риск уменьшилась в связи с объявлением россии и Украины о намерении продолжить поставки газа. Однако премия за риск, связанная с событиями на Ближнем Востоке, остается актуальной, и цены по-прежнему остаются высокими.

Европа готовится к отопительному сезону со значительными запасами газа, а поставки из Норвегии остаются относительно стабильными перед трудным периодом технического обслуживания в конце месяца. Промышленный спрос на топливо также остался слабым.

Главный экономист по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвид Оксли отметил, что значительное накопление спекулятивных позиций может привести к падению цен, если геополитические и военные страхи уменьшатся.

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