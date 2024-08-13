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Європейські ціни на газ стабілізуються після зростання на початку серпня

20:25, 13 серпня 2024
Газові ф'ючерси у Європі знижуються через зменшення геополітичних ризиків і стабільність постачання.
Європейські ціни на газ стабілізуються після зростання на початку серпня
Джерело фото: Главком
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Ціни на природний газ у Європі знижуються другий день поспіль, оскільки зменшилися побоювання щодо припинення постачання з росії через Україну. Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах впали на 1%, досягнувши 39,1 євро за мегават-годину, що еквівалентно близько 440 доларів за тисячу кубометрів, повідомляє Bloomberg.

Геополітичні ризики, спочатку на Близькому Сході, а пізніше в Східній Європі, викликали сплеск цін на початку місяця, змусивши трейдерів купувати захист від високих цін на газ. Однак зменшення цих побоювань призвело до стабілізації ринку після зростання на 9% з початку серпня.

Європейський енергетичний стратег Rabobank Флоренс Шміт зазначила, що частина премії за ризик зменшилася у зв’язку з оголошенням росії та України про намір продовжити постачання газу. Проте премія за ризик, пов'язана з подіями на Близькому Сході, залишається актуальною, і ціни, як і раніше, залишаються високими.

Європа готується до опалювального сезону з значними запасами газу, а постачання з Норвегії залишаються відносно стабільними перед важким періодом технічного обслуговування наприкінці місяця. Промисловий попит на паливо також залишився слабким.

Головний економіст з клімату та сировинних товарів Capital Economics Девід Окслі зазначив, що значне накопичення спекулятивних позицій може призвести до падіння цін, якщо геополітичні та військові страхи зменшаться.

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