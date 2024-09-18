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В США начали использовать 3D-печать для строительства жилья из переработанных материалов

07:36, 18 сентября 2024
Новый метод от Azure Printed Homes обеспечивает доступные дома за $35,000.
В США начали использовать 3D-печать для строительства жилья из переработанных материалов
Источник фото: Newsweek
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В Соединенных Штатах, где существует серьезная нехватка жилья, новые технологии становятся ответом на эту проблему. Компания Azure Printed Homes из Южной Калифорнии разработала инновационный метод 3D-печати, позволяющий изготавливать дома стоимостью примерно 35 000 долларов, сообщает Newsweek.

Дома изготавливаются из переработанных материалов, таких как пластиковые бутылки и контейнеры для еды, а также из полимерной смолы, армированной стекловолокном. Этот подход не только снижает затраты на традиционные строительные материалы, но и оказывает меньшее влияние на окружающую среду.

Согласно данным Azure Printed Homes, их метод позволяет строить дома на 70% быстрее и на 30% дешевле, чем традиционные методы. На производственном объекте компании огромный 3D-принтер создает внешнюю часть дома, выдавливая расплавленный пластик в бесшовных слоях. Это обеспечивает герметичность конструкции и защиту от насекомых, а также позволяет изготавливать дома разных размеров.

«Мы очень рады получить признание за революционные изменения в строительной отрасли, связанные с разработкой экологически чистых и доступных решений для строительства жилья», - отметил Росс Магуайр, генеральный директор Azure Printed Homes.

Компания может доставлять дома всего за четыре недели благодаря передовой технологии 3D-печати. Клиенты могут проектировать свои дома онлайн через специальный конфигуратор, а напечатанные блоки изготавливаются заранее и доставляются непосредственно на участок покупателя.

Однако внедрение этой технологии может привести к изменениям в строительной отрасли, в частности к сокращению потребности в рабочей силе, что может повлиять на рынок труда и другие отрасли, которые зависят от строительства. По данным Бюро трудовой статистики США, по состоянию на август 2024 года в строительной отрасли было занято почти 8,28 миллиона человек - самый высокий показатель с начала 21 века.

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