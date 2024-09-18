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У США почали використовувати 3D-друк для будівництва житла з перероблених матеріалів

07:36, 18 вересня 2024
Новий метод від Azure Printed Homes забезпечує доступні будинки за $35,000.
У США почали використовувати 3D-друк для будівництва житла з перероблених матеріалів
Джерело фото: Newsweek
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У Сполучених Штатах, де існує серйозна нестача житла, нові технології стають відповіддю на цю проблему. Компанія Azure Printed Homes з Південної Каліфорнії розробила інноваційний метод 3D-друку, що дозволяє виготовляти будинки вартістю приблизно 35 000 доларів, повідомляє Newsweek.

Будинки виготовляються з перероблених матеріалів, таких як пластикові пляшки і контейнери для їжі, а також з полімерної смоли, армованої скловолокном. Цей підхід не тільки знижує витрати на традиційні будівельні матеріали, але й має менший вплив на навколишнє середовище.

Згідно з даними Azure Printed Homes, їхній метод дозволяє будувати будинки на 70% швидше і на 30% дешевше, ніж традиційні методи. На виробничому об'єкті компанії величезний 3D-принтер створює зовнішню частину будинку, видавлюючи розплавлений пластик у безшовних шарах. Це забезпечує герметичність конструкції та захист від комах, а також дозволяє виготовляти будинки різних розмірів.

«Ми дуже раді отримати визнання за революційні зміни в будівельній галузі, пов'язані з розробленням екологічно чистих і доступних рішень для будівництва житла», — зазначив Росс Магуайр, генеральний директор Azure Printed Homes.

Компанія може доставляти будинки всього за чотири тижні завдяки передовій технології 3D-друку. Клієнти можуть проєктувати свої будинки онлайн через спеціальний конфігуратор, а надруковані блоки виготовляються заздалегідь і доставляються безпосередньо на ділянку покупця.

Однак впровадження цієї технології може призвести до змін у будівельній галузі, зокрема до скорочення потреби в робочій силі, що може вплинути на ринок праці та інші галузі, які залежать від будівництва. За даними Бюро трудової статистики США, станом на серпень 2024 року в будівельній галузі було зайнято майже 8,28 мільйона осіб — найвищий показник з початку 21 століття.

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