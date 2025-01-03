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Московский суд обязал «Яндекс» удалить с карт изображение ключевого нефтезавода России

18:36, 3 января 2025
По решению суда, доступ к данным «подрывает обороноспособность государства».
Московский суд обязал «Яндекс» удалить с карт изображение ключевого нефтезавода России
Фото: epravda.com.ua
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Московский суд обязал «Яндекс» удалить из картографического сервиса изображения инфраструктуры одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Как пишут российские СМИ, это решение связано с угрозой атак украинских беспилотников.

Суд постановил, что в течение месяца компания должна ретушировать или удалить изображения ключевых объектов завода, таких как цеха, компрессорные станции и площадки с цистернами. Иск подало «надзорное ведомство», которое обнаружило в открытом доступе информацию обо всех объектах предприятия.

По решению суда, доступ к таким данным «подрывает обороноспособность государства» и создает риски для своевременного обеспечения российской армии. Кроме того, с компании взыскали судебный сбор.

Нефтеперерабатывающий завод, как указано в деле, обеспечивает потребности российской армии и флота. В 2024 году его по меньшей мере четыре раза атаковали украинские беспилотники, что привело к повреждению инфраструктуры и ранению работников.

До обращения в суд надзорное ведомство пыталось решить вопрос напрямую с «Яндексом», но безрезультатно.

Согласно данным Financial Times, в 2024 году Украина активно атаковала российские объекты топливно-энергетического комплекса. К октябрю по меньшей мере девять из 32 крупнейших НПЗ подверглись ударам. Это привело к снижению объемов переработки нефти в России до минимума за последние 12 лет - 266,9 млн тонн, что на 8,1 млн тонн меньше, чем годом ранее.

Упомянутый в судебном деле завод идентифицировали как Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию, входящую в структуру «Роснефти». Предприятие является одним из крупнейших поставщиков топлива для центральных регионов России и перерабатывает 17,1 млн тонн нефти в год.

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россия завод нефть

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