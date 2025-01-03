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Московський суд зобов’язав «Яндекс» видалити з карт зображення ключового нафтозаводу Росії

18:36, 3 січня 2025
За рішенням суду, доступ до даних «підриває обороноздатність держави».
Московський суд зобов’язав «Яндекс» видалити з карт зображення ключового нафтозаводу Росії
Фото: epravda.com.ua
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Московський суд зобов’язав «Яндекс» видалити з картографічного сервісу зображення інфраструктури одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Як пишуть російські ЗМІ, це рішення пов’язане із загрозою атак українських безпілотників.

Суд постановив, що протягом місяця компанія має ретушувати або видалити зображення ключових об’єктів заводу, таких як цехи, компресорні станції та майданчики з цистернами. Позов подало «наглядове відомство», яке виявило у відкритому доступі інформацію про всі об’єкти підприємства.

За рішенням суду, доступ до таких даних «підриває обороноздатність держави» і створює ризики для своєчасного забезпечення російської армії. Крім того, з компанії стягнули судовий збір.

Нафтопереробний завод, як зазначено у справі, забезпечує потреби російської армії й флоту. У 2024 році його щонайменше чотири рази атакували українські безпілотники, що спричинило пошкодження інфраструктури та поранення працівників.

До звернення в суд наглядове відомство намагалося вирішити питання напряму з «Яндексом», але безрезультатно.

Згідно з даними Financial Times, у 2024 році Україна активно атакувала російські об’єкти паливно-енергетичного комплексу. До жовтня щонайменше дев’ять із 32 найбільших НПЗ зазнали ударів. Це призвело до зниження обсягів переробки нафти в Росії до мінімуму за останні 12 років — 266,9 млн тонн, що на 8,1 млн тонн менше, ніж роком раніше.

Згаданий у судовій справі завод ідентифікували як Рязанську нафтопереробну компанію, що входить до структури «Роснефть». Підприємство є одним із найбільших постачальників пального для центральних регіонів Росії та переробляє 17,1 млн тонн нафти на рік.

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росія завод нафта

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