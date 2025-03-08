Внешний вид Чарли XCX и выступление Сабрины Карпентер на Brit Awards посыпали сотни жалоб от зрителей

Выступления на Brit Awards вызвали 825 жалоб на музыкальных звезд в Ofcom.

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Церемония награждения Brit Awards на прошлых выходных вызвала 825 жалоб к медиарегулятору Ofcom, причем большинство из них касалось выступления Сабрины Карпентер и наряда Чарли XCX, пишет BBC.

Американская звезда Карпентер открыла церемонию награждения в The O2 в Лондоне, исполнив микс из своих хитов Espresso, Bed Chem и Rule Britannia!. Певица была одета в красное блестящее мини-платье в военном стиле с соответствующими чулками и подвязками.

Во время трансляции на ITV ее также заметили в сцене с танцором в костюме солдата с медвежьей шапкой.

Звезда из Эссекса Чарли XCX, которая выиграла пять наград, была одета в прозрачное черное платье и во время одной из своих речей затронула спор вокруг ее наряда: «Я слышала, что ITV жаловались на мои соски. Но, кажется, мы живем в эпоху «освобождения соска», правда?»

Представитель Ofcom заявил: «Мы оцениваем жалобы в соответствии с нашими правилами, но пока не решили, будем ли начинать расследование».

В то же время в СМИ пишут, что такие показатели жалоб еще не являются значительными по меркам Ofcom.

Больше всего жалоб регулятор получил в 2021 году – 58 000 из-за критики герцогини Сассекской в программе Good Morning Britain. Ofcom тогда пришел к выводу, что ITV не нарушил правил вещания.

Эпизод Celebrity Big Brother на Channel 4 получил 45 159 жалоб в 2007 году, а та же программа на Channel 5 – 25 327 жалоб в 2018 году.

Телевизионный водораздел (временной рубеж) в Великобритании начинается в 21:00, после чего можно транслировать программы, которые могут быть неприемлемыми для детей. Brit Awards началась в 20:15 GMT и закончилась в 22:40.

Чарли XCX получила награду Альбом года за летний хит Brat. Она также забрала награды за лучший танцевальный акт, песню года за трек Guess с участием Билли Айлиш (которая стала первой небританкой, получившей эту награду), а также автора песен года.

Карпентер была удостоена недавно восстановленной награды Глобальный успех.

Эту премию впервые создали в 2013 году для признания британских исполнителей, которые продали миллионы записей и билетов на концерты за границей. Ранее ее получали One Direction (2013-14), Sam Smith (2015), Adele (2016-17) и Ed Sheeran (2018-19).

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