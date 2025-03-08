Зовнішній вигляд Чарлі XCX і виступ Сабріни Карпентер на Brit Awards посипали сотні скарг від глядачів

Виступи на Brit Awards спричинили 825 скарг на музичних зірок до Ofcom.

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Церемонія нагородження Brit Awards минулих вихідних спричинила 825 скарг до медіарегулятора Ofcom, причому більшість з них стосувалася виступу Сабріни Карпентер та вбрання Charli XCX, пише ВВС.

Американська зірка Карпентер відкрила церемонію нагородження у The O2 у Лондоні, виконавши мікс зі своїх хітів Espresso, Bed Chem та Rule Britannia!. Співачка була одягнена у червону блискучу міні-сукню у військовому стилі з відповідними панчохами та підв’язками.

Під час трансляції на ITV її також було помічено у сцені з танцівником у костюмі солдата з ведмежою шапкою.

Зірка з Ессексу Чарлі XCX, яка виграла п’ять нагород, була одягнена у прозору чорну сукню і під час однієї зі своїх промов торкнулася суперечки щодо її вбрання: «Я чула, що ITV скаржилися на мої соски. Але, здається, ми живемо в епоху «звільнення соска», правда?».

Представник Ofcom заявив: «Ми оцінюємо скарги відповідно до наших правил, але поки що не вирішили, чи будемо розпочинати розслідування».

Водночас у медіа пишуть, що такі показники скарг ще не є значними за мірками Ofcom.

Найбільше скарг регулятор отримав у 2021 році – 58 000 через критику герцогині Сассекської у програмі Good Morning Britain. Ofcom тоді дійшов висновку, що ITV не порушив правил мовлення.

Епізод Celebrity Big Brother на Channel 4 отримав 45 159 скарг у 2007 році, а та сама програма на Channel 5 – 25 327 скарг у 2018 році.

Телевізійний розподіл (часовий рубіж) у Великій Британії починається о 21:00, після якого можна транслювати програми, що можуть бути неприйнятними для дітей. Brit Awards розпочався о 20:15 GMT і закінчився о 22:40.

Чарлі XCX отримала нагороду Альбом року за літній хіт Brat. Вона також забрала відзнаки за найкращий танцювальний акт, пісню року за трек Guess за участі Біллі Айліш (яка стала першою небританкою, що отримала цю нагороду), а також автора пісень року.

Карпентер була удостоєна нещодавно відновленої нагороди Глобальний успіх.

Цю премію вперше створили у 2013 році для визнання британських виконавців, які продали мільйони записів та квитків на концерти за кордоном. Раніше її отримували One Direction (2013-14), Sam Smith (2015), Adele (2016-17) та Ed Sheeran (2018-19).

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