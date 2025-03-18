После двух месяцев тишины Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС в Секторе Газа

ЦАХАЛ начал наносить удары после приказа премьера Нетаньяху и министра обороны Каца «действовать решительно» против ХАМАС на фоне отказа группировки освободить израильских заложников.

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Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС в Секторе Газа после двух месяцев перемирия. Об этом сообщает The Times of Israel.

Так, в ночь на 18 марта ЦАХАЛ нанес десятки авиаударов по Сектору Газа.

По данным армии Израиля, удары были нацелены на командиров ХАМАС среднего звена, членов политбюро террористической группировки и её инфраструктуру.

Указывается, что ЦАХАЛ начал наносить удары после приказа премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца «действовать решительно» против ХАМАС на фоне отказа группировки освободить израильских заложников.

«В соответствии с решением политического эшелона, ЦАХАЛ и Шин-Бет в настоящее время наносят массированные удары по объектам террористов ХАМАС по всему сектору Газа», — говорится в совместном заявлении военных.

Офис Нетаньяху утверждает, что ХАМАС «отклонил все предложения, которые он получил» от спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа и других посредников.

В своем заявлении о ночных ударах офис Нетаньяху подчеркнул, что они направлены на достижение военных целей Израиля, а именно: ликвидацию военного и управленческого потенциала ХАМАС и возвращение заложников.

«С этого момента Израиль будет действовать против ХАМАС с возрастающей военной силой», — заявляет офис Нетаньяху.

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