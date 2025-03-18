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Після двох місяців тиші Ізраїль відновив військову операцію проти ХАМАС у Секторі Гази

08:20, 18 березня 2025
ЦАХАЛ почав завдавати удари після наказу прем'єра Нетаньягу і міністра оборони Каца «діяти рішуче» проти ХАМАС на тлі відмови угруповання звільнити ізраїльських заручників.
Після двох місяців тиші Ізраїль відновив військову операцію проти ХАМАС у Секторі Гази
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Ізраїль відновив військову операцію проти ХАМАС у Секторі Гази після двох місяців перемир’я. Про це повідомляє The Times of Israel.

Так, у ніч на 18 березня ЦАХАЛ завдав десятки авіаударів по Сектору Газа.

За даними армії Ізраїлю, удари були націлені на командирів ХАМАС середнього рівня, членів політбюро терористичного угруповання та її інфраструктуру.

Вказується, що ЦАХАЛ почав завдавати удари після наказу прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу і міністра оборони Ісраеля Каца «діяти рішуче» проти ХАМАС на тлі відмови угруповання звільнити ізраїльських заручників.

«Відповідно до рішення політичного ешелону, ЦАХАЛ і Шин-Бет наразі завдають масованих ударів по об'єктах терористів ХАМАС по всьому Сектору Газа», – йдеться в спільній заяві військових.

Офіс Нетаньяху стверджує, що ХАМАС «відкинув усі пропозиції, які він отримав» від спецпосланця США на Близькому Сході Стіва Віткоффа та інших посередників.

У своїй заяві про нічні удари офіс Нетаньяху заявив, що вони спрямовані на досягнення військових цілей Ізраїлю, а саме: ліквідацію військового та управлінського потенціалу ХАМАСу і повернення заручників.

«Відтепер Ізраїль діятиме проти ХАМАСу зі зростаючою військовою силою», – заявляє офіс Нетаньяху.

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Ізраїль

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