В США учитель пришел домой к дому ученика и потребовал принести домашнее задание — педагога отстранили

По словам семьи, учитель без предупреждения появился у них дома и попросил ребенка принести незаконченное домашнее задание.

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В американском штате Огайо учителя отстранили от работы после того, как он пришел в дом ученика с требованием принести отсутствующее домашнее задание. Об этом сообщает Sky News.

По словам семьи, учитель без предупреждения появился у них дома и попросил ребенка принести незаконченное домашнее задание.

На следующий день родители сообщили об инциденте администрации школы электронным письмом, после чего учителя отстранили от работы. Полиция также начала расследование этого происшествия.

Педагог работает в Hull Prairie Intermediate School (HPI), и его отстранение будет длиться до завершения расследования.

Руководитель школ округа Томас Хослер в письме к родителям отметил: «Из-за Закона о правах на образование и конфиденциальность семьи (FERPA) и продолжающегося полицейского расследования мы ограничены в том, что можем раскрыть. Однако уверяем вас, что любые обеспокоенности по поводу безопасности учеников мы воспринимаем с полной серьезностью».

Хослер подчеркнул, что благополучие учеников является главным приоритетом, и школа полностью сотрудничает с правоохранительными органами. Он добавил, что администрация стремится поддерживать безопасную, уважительную и благоприятную атмосферу для всех учеников, а от сотрудников ожидают соблюдения профессиональных границ и разумного подхода в соответствии с их юридическими, профессиональными и этическими обязанностями.

«Если действия сотрудника не соответствуют этим стандартам, мы примем меры», — подчеркнул Хослер.

Он также отметил, что школа придерживается всех процедур, предусмотренных Кодексом Огайо и соответствующим коллективным соглашением, чтобы обеспечить надлежащий процесс расследования и сохранить возможность принять соответствующие меры.

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