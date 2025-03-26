В США вчитель прийшов додому до будинку учня і вимагав принести домашнє завдання — педагога відстронили

За словами родини, вчитель без попередження з’явився до їхнього дому і попросив дитину принести незроблене домашнє завдання.

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У американському штаті Огайо вчителя відсторонили від роботи після того, як він прийшов до будинку учня з вимогою принести відсутнє домашнє завдання. Про це повідомляє Sky News.

За словами родини, вчитель без попередження з’явився до їхнього дому і попросив дитину принести незроблене домашнє завдання.

Наступного дня батьки повідомили про інцидент адміністрацію школи електронним листом, після чого вчителя відсторонили від роботи. Поліція також розпочала розслідування цієї події.

Педагог працює в Hull Prairie Intermediate School (HPI), і його відсторонення триватиме, доки не завершиться розслідування.

Керівник шкіл округу Томас Хослер у листі до батьків зазначив: «Через Закон про права на освіту та конфіденційність сім’ї (FERPA) і триваюче поліцейське розслідування ми обмежені в тому, що можемо розкрити. Проте запевняємо, що будь-які занепокоєння щодо безпеки учнів ми сприймаємо з усією серйозністю».

Хослер підкреслив, що благополуччя учнів є головним пріоритетом, і школа повністю співпрацює з правоохоронними органами. Він додав, що адміністрація прагне підтримувати безпечне, поважне та сприятливе середовище для всіх учнів, а від працівників очікують дотримання професійних меж і розсудливого підходу відповідно до їхніх юридичних, професійних та етичних обов’язків.

«Якщо дії працівника не відповідають цим стандартам, ми вживатимемо заходів», — наголосив Хослер.

Він також зазначив, що школа дотримується всіх процедур, передбачених Кодексом Огайо та відповідною колективною угодою, щоб забезпечити належний процес розслідування та зберегти можливість вжити відповідних заходів.