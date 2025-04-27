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США хотят ввести дополнительные санкции против России – что говорят

09:55, 27 апреля 2025
Сенат США готов ввести новые санкции против России.
США хотят ввести дополнительные санкции против России – что говорят
Источник фото: Bill Clark / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images
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Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат США готов ввести новые санкции против РФ.

По его словам, в Соединенных Штатах подготовили законопроект, авторами которого выступают 60 сенаторов, предусматривающий возможность применения дополнительных санкций против России. Об этом он указал, комментируя пост президента Дональда Трампа о возможности применения к РФ дополнительных санкций.

«Я очень ценю президента Дональда Трампа и его команду, которые усердно работают над тем, чтобы положить конец войне в Украине, вызванной варварским вторжением Путина, честным и справедливым способом», — заявил сенатор.

Он добавил, что существует двухпартийный законопроект с почти 60 соавторами, который введет дополнительные тарифы на любую страну, покупающую российскую нефть, газ, уран или другие продукты.

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США санкции

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