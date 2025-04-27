США хочуть запровадити додаткові санкції проти Росії – що кажуть

Сенат США готовий запровадити нові санкції проти Росії.

Джерело фото: Bill Clark / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

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Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сенат США готовий запровадити нові санкції проти РФ,

За його словами, у Сполучених Штатах підготували законопроєкт, авторами якого вступають 60 сенаторів, який передбачає можливість застосувати додаткові санкції щодо Росії. Про це він вказалав, коментуючи допис президента Дональда Трампа про можливість застосування до РФ додаткових санкцій.

«Я дуже ціную президента Дональда Трампа та його команду, які старанно працюють над тим, щоб покласти край війні в Україні, яка була спричинена варварським вторгненням Путіна, у чесний та справедливий спосіб», — заявив сенатор.

Він додав, що є двопартійний законопроєкт з майже 60 співавторами, який накладе додаткові тарифи на будь-яку країну, яка купує російську нафту, газ, уран або інші продукти.

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